Il 2025 di Liberali | via dal Milan per giocare Ha fatto bene? Spoiler | no

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Liberali, fantasista classe 2007 cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha deciso di lasciare il Milan a titolo definitivo nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Forse non è stata la scelta migliore per il mancino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il 2025 di liberali via dal milan per giocare ha fatto bene spoiler no

© Pianetamilan.it - Il 2025 di Liberali: via dal Milan per giocare. Ha fatto bene? (Spoiler: no)

Leggi anche: Pulisic rischia un mese di stop. Milan irritato: non stava bene e gli Usa lo hanno fatto giocare in amichevole

Leggi anche: Chi è il figlio di Adriano Pappalardo, Laerte (ex marito di Selvaggia Lucarelli): “Ha fatto quel che ha fatto, se n’è andata a Milano, ma va bene così”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Occhiuto: nessuna nuova corrente in Forza Italia, ma serve una scossa liberale; Con Occhiuto a Palazzo Grazioli va in scena l’Italia liberale; I liberali italiani tra centrodestra e terzo polo: cosa resterà di Occhiuto, Calenda e Marattin?.

La via del centro di Milano con le luminarie di Natale dedicate a Stranger Things - Per Natale 2025, in concomitanza con la distribuzione di alcuni episodi della stagione finale di Stranger Things, Netflix ha "illuminato" una strada del centro di Milano a tema ... milanotoday.it

Milano AutoClassica 2025: al via l’evento che unisce tradizione, innovazione e nuova energia - Prende il via oggi, fino a domenica 23 novembre, la quindicesima edizione di Milano AutoClassica, il Salone dell’Auto Classica e Sportiva in programma a Fiera Milano (Rho). motorionline.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.