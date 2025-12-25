Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 24 dicembre 2025. Avellino – Tragedia sfiorata nella tarda mattinata ad Avellino: grossi rami di alberi si sono abbattuti su tre auto, nei pressi delle case comunali di via Visconti. Un automobilista era appena sceso dall’auto e soltanto per puro caso non è rimasto coinvolto. L’uomo si è sentito male ed è stato soccorso dai sanitari del 118. ( LEGGI QUI ) Benevento – All’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del N.O.R della Compagnia CC di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza – emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento – di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 33enne di Benevento ritenuto gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: arrestato a Napoli Ciro Andolfi, uno dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia

Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, uno dei 100 latitanti più pericolosi

Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ciro Andolfi arrestato a Napoli, tra i 100 latitanti più pericolosi: nascosto in casa dietro al termosifone; IL VIDEO - Blitz a Barra, arrestato Ciro Andolfi: era tra i 100 latitanti più pericolosi; Incidente ad Ercolano, investe e uccide anziana poi si dà alla fuga: arrestato 44enne. A Casavatore muore ciclista 25enne; Napoli, due incidenti mortali: 25enne in bici elettrica ucciso da auto pirata e donna travolta da camion.

Sevizia e narcotizza la compagna, infermiere arrestato nel Napoletano - Arrestato un infermiere nel Napoletano: è accusato di aver seviziato e narcotizzato la compagna, già vittima di maltrattamenti. quotidianodelsud.it

Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi - E' stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di ca ... msn.com