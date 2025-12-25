Idee regalo per Natale | La nascita di Gesù raccontata da Donald Trump
Per Natale le famiglie americane hanno un’idea in più per i regali ai bambini. In vendita su Amazon c’è infatti “La nascita di Gesù”, audiolibro sulla Bibbia raccontato nientemeno che da Donald Trump. In copertina, insieme alla Sacra Famiglia, il bue e l’asinello c’è proprio lui, appoggiato a un bastone nodoso che guarda il Bambinello. La voce di Trump è stata probabilmente simulata con l’intelligenza artificiale, visto che il presidente non ha mai parlato del prodotto. La scheda del prodotto su Amazon spiega che i bambini dovranno premere i pulsanti «per ascoltare una narrazione chiara ed espressiva che dà vita a ogni scena. 🔗 Leggi su Open.online
