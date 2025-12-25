I tifosi dell'Algeria puliscono lo stadio in Coppa d'Africa | il bellissimo gesto dopo la vittoria

Alla fine della partita contro il Sudan i tifosi algerini sono rimasti all'interno dello stadio per pulire tutte le tribune dai rifiuti: è il loro ringraziamento a chi li ha ospitati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

