I sobri auguri di Natale di Santanché con colbacco e stivali di pelliccia | Li faccio a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male – Video

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se c’è un appuntamento natalizio immancabile è proprio quello che riguarda Daniela Santanché, che negli anni passati ci ha abituati a cene sfarzose con un mega centrotavola che non passa mai inosservato. Quest’anno la ministra del Turismo ha provato a essere un po’ più sobria, ma a giudicare dai commenti che accompagnano il suo video forse non ce l’ha fatta. Con colbacco e stivali impellicciati, sotto la neve (in una nota località sciistica?) Santanché ha augurato buon Natale “soprattutto ai lavoratori del settore turistico. Ma li faccio anche a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

