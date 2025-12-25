I presepi artistici del maestro Di Iorio esposti al GB Vico
Torna a Chieti la tradizionale esposizione di presepi artistici del Maestro Giuseppe Di Iorio.Fino al 6 gennaio 2026 le opere del presepista teatino saranno in mostra nell'atrio del liceo classico “G.B.Vico”, lungo corso Marrucino.Si tratta della 36esima mostra personale di presepi artistici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
