I presepi artistici del maestro Di Iorio esposti al GB Vico

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Chieti la tradizionale esposizione di presepi artistici del Maestro Giuseppe Di Iorio.Fino al 6 gennaio 2026 le opere del presepista teatino saranno in mostra nell'atrio del liceo classico “G.B.Vico”, lungo corso Marrucino.Si tratta della 36esima mostra personale di presepi artistici. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

