Che sia psicosi o realtà, saranno le indagini a dirlo. Di certo a Roma ogni giorno in media vengono svaligiate 28 abitazioni. Anche in provincia i furti negli appartamenti non mancano, soprattutto in questi giorni. Con le vacanze di Natale vuote, in alcuni casi, e i ladri che non vanno in vacanza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - I ladri non vanno in vacanza, appartamenti vuoti per Natale e saccheggiati dai banditi

Leggi anche: Dove vanno in vacanza i napoletani a Natale e Capodanno 2026: tra le mete Marsa Alam e Ras al Khaima

Leggi anche: Dove vanno in vacanza i fiorentini per Natale e Capodanno? Le tendenze dei viaggi per le festività

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I ladri non vanno in vacanza, appartamenti vuoti per Natale e saccheggiati dai banditi; Natale, milioni di italiani in vacanza: come difendersi dai furti in casa; Terrore nelle case tra Como e Milano: coppia di ladri assalta 14 appartamenti.

I ladri non vanno in vacanza, tra le vittime anche Zingaretti - Con Caronte che continua a soffiare vento bollente pure di notte e non ci fa ... iltempo.it

Il furto in diretta sullo smartphone, proprietaria in vacanza fa arrestare i ladri d'appartamento - Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma a intervenire la scorsa notte in via Siro Corti, a seguito della segnalazione della proprietaria di casa, che segnalava la presenza di 3 uomini ... romatoday.it

Vede i ladri intrufolarsi in casa del vicino (in vacanza) e sventa il furto: «Rumori fortissimi, ho avuto paura» - Nella notte tra sabato e domenica le bande di ladri hanno colpito ... ilgazzettino.it

Ecco come viene ridotta un'auto nei primi 5 minuti dal furto: tutto l'impianto elettrico viene setacciato alla ricerca dei GPS cablati. Ecco perchè tutti i nostri prodotti NON SONO CABLATI e va usata "fantasia" per nasconderli dove i ladri proprio non vanno a pens - facebook.com facebook