Il prezzo dei videogiochi AAA potrebbe presto raggiungere i 100 dollari, e secondo Greg Reisdorf, ex creative director del multiplayer di Call of Duty, si tratta ormai di un esito quasi inevitabile. L’industria, spiega, sta semplicemente prendendo tempo prima di compiere il passo definitivo. In una generazione che ha già normalizzato i giochi a 80 euro e sta iniziando ad accettare titoli a 90 euro, l’idea di un nuovo aumento non è più fantascienza. È solo una questione di quando, non di se. Reisdorf colloca il problema sul piano puramente economico. Le aspettative sui giochi AAA sono sempre più alte, così come i costi di produzione, marketing e supporto post-lancio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - I giochi costeranno 100$: è inevitabile e si tratta solo di una questione di tempo, per l’ex-director di Call of Duty

