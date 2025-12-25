I concorrenti di MasterChef 15

©Us Sky La masterclass è al completo. Sono 20 i concorrenti scelti da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo  e  Giorgio Locatelli per far parte della quindicesima edizione di  MasterChef. Chi diventerà il nuovo miglior cuoco amatoriale italiano? Scopriamo insieme chi sono grazie alle schede di presentazione. Il talent show è in onda ogni giovedì sera, in prima serata, su Sky Uno, con la gara che scatta ufficialmente la sera di Natale. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

i concorrenti di masterchef 15

© Davidemaggio.it - I concorrenti di MasterChef 15

Leggi anche: MasterChef Italia 15° edizione: giudici, concorrenti e tutte le novità

Leggi anche: Tra i concorrenti un invidiabile over 90 e un dentista pronto a tutto per vincere "MasterChef 15"

