I bombardieri russi volano sul mar di Norvegia | Scortati da jet di paesi stranieri
I bombardieri strategici russi hanno effettuato un volo "pianificato" sui mari di Norvegia e di Barents nell' Artico. E sono stati «scortati» da «jet da combattimento di paesi stranieri». Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa russo. A volare sono stati i Tu-95, in grado di trasportare armi nucleari. I paesi hanno schierato le loro forze aeree per monitorarli. Il volo è durato più di 7 ore. Secondo la Russia i voli si verificano regolarmente in molte parti del mondo e sono condotti in conformità con il diritto internazionale.
I bombardieri russi volano sul mar di Norvegia: «Scortati da jet di paesi stranieri».
