I bombardieri russi volano sul mar di Norvegia | Scortati da jet di paesi stranieri

I bombardieri strategici russi hanno effettuato un volo “pianificato” sui mari di Norvegia e di Barents nell’ Artico. E sono stati «scortati» da «jet da combattimento di paesi stranieri». Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa russo. A volare sono stati i Tu-95, in grado di trasportare armi nucleari. I paesi hanno schierato le loro forze aeree per monitorarli. Il volo è durato più di 7 ore. Secondo la Russia i voli si verificano regolarmente in molte parti del mondo e sono condotti in conformità con il diritto internazionale. I bombardieri russi e i jet Nato. «I bombardieri strategici Tu-95MS (. 🔗 Leggi su Open.online

