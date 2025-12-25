I bombardieri russi volano sul mar di Norvegia | Scortati da jet di paesi stranieri

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bombardieri strategici russi hanno effettuato un volo “pianificato” sui mari di Norvegia e di Barents nell’ Artico. E sono stati «scortati» da «jet da combattimento di paesi stranieri». Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa russo. A volare sono stati i Tu-95, in grado di trasportare armi nucleari. I paesi hanno schierato le loro forze aeree per monitorarli. Il volo è durato più di 7 ore. Secondo la Russia i voli si verificano regolarmente in molte parti del mondo e sono condotti in conformità con il diritto internazionale. I bombardieri russi e i jet Nato. «I bombardieri strategici Tu-95MS (. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Bombardieri russi sul mare di Barents

Leggi anche: Drone da combattimento Kizilelma abbatte un jet sul Mar Nero: è la prima dimostrazione al mondo di capacità aria-aria per un UAV

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I bombardieri russi volano sul mar di Norvegia: «Scortati da jet di paesi stranieri».

bombardieri russi volano marI bombardieri russi volano sul mar di Norvegia: «Scortati da jet di paesi stranieri» - I bombardieri strategici russi hanno effettuato un volo “pianificato” sui mari di Norvegia e di Barents nell’Artico. msn.com

bombardieri russi volano marDiretta | Bombardieri russi sul Mare di Barens, caccia Nato in volo: scatta l'inseguimento - 95MS sui mari del Nord alle rivelazioni sulle posizioni di Vladimir Putin contro l’ingresso dell’Ucraina nella Nato già nel 2001. msn.com

Bombardieri russi nucleari in volo con la Cina vicino al Giappone: così il rapporto Tokyo-Pechino si fa sempre più teso - Il Giappone ha inviato in volo dei jet per monitorare le forze aeree russe e cinesi impegnate in pattugliamenti congiunti in tutto il Paese. ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.