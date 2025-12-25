Hjulmand Juve non si esclude un ritorno di fiamma per il danese dello Sporting Lisbona! La scorsa estate aveva dato la sua parola | ultime
Hjulmand Juve, bianconeri di nuovo sul mediano dello Sporting: costi altissimi ma la promessa estiva del giocatore tiene viva la speranza. Il centrocampo della Juventus potrebbe presto accogliere quel leader carismatico e tecnico che Luciano Spalletti invoca da tempo per dare solidità alla sua manovra. Nonostante le difficoltà oggettive di una sessione invernale storicamente avara di grandi colpi, il Corriere dello Sport rilancia con forza una pista che sembrava essersi raffreddata con i primi rigori autunnali. La dirigenza della Continassa non ha mai smesso di monitorare la situazione di Morten Hjulmand, considerato ancora oggi il profilo ideale per completare la mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
