Dopo decenni di voci, indiscrezioni e presunte rivalità alimentate dai media, Heather Parisi ha deciso di mettere un punto definitivo sulla questione Lorella Cuccarini. Ospite di Verissimo, la showgirl statunitense naturalizzata italiana ha affrontato di petto quello che lei stessa definisce “ il falso caso Cuccarini “, rivelando retroscena inediti e smontando anni di gossip televisivo. “ Non c’è mai stato nessun problema tra me e Lorella. Altre persone hanno cercato di mettere zizzania “, ha dichiarato senza mezzi termini l’artista, aprendo uno squarcio di verità su una delle presunte rivalità più chiacchierate dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Heather Parisi svela la verità su Lorella Cuccarini: “L’ho scoperta io, sa che sono più brava”

Leggi anche: Heather Parisi choc in TV: «Lorella Cuccarini l’ho inventata io» – gelo totale

Leggi anche: Heather Parisi si racconta a Verissimo: Pippo Baudo “papà televisivo”, la verità su Lorella Cuccarini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Heather Parisi si racconta a Verissimo | Pippo Baudo papà televisivo la verità su Lorella Cuccarini.

Heather Parisi a Verissimo: "Ho conosciuto mia nipote Sole, sono orgogliosa di Rebecca e Jaqueline Luna" - La showgirl, ospite di Silvia Toffanin domenica 21 dicembre racconta il primo incontro con la nipotina e svela che nonna vuole essere per Sole e Enea ... libero.it