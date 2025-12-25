Harry Potter e la pietra filosofale | tutto quello che c’è da sapere sul film

Harry Potter e la pietra filosofale: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 25 dicembre 2025 (Natale), alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e la pietra filosofale, film del 2001 diretto da Chris Columbus, sceneggiato da Steve Kloves, prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros., adattamento cinematografico dell’omonimo libro, primo episodio della serie di Harry Potter, scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Tanto tempo fa, il piccolo Harry Potter, rimasto orfano dei genitori, James Potter e Lily Evans, viene lasciato dai professori della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Albus Silente (preside della scuola) e Minerva McGranitt, e dal guardiacaccia della scuola, Rubeus Hagrid, davanti alla dimora degli zii materni, Vernon e Petunia Dursley, e del cugino Dudley, sulla strada di Privet Drive. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Harry Potter e la pietra filosofale: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Harry Potter: 6 scene del film “La Pietra Filosofale” che verranno inserite nel remake HBO Leggi anche: Harry Potter La pietra filosofale: 6 scene iconiche del film nel remake HBO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Harry Potter a Natale su Italia 1, i film in onda il 25 e 26 dicembre; Maratona “Harry Potter” su Italia 1: la programmazione; Harry Potter, le più belle scene della saga ambientate a Natale; Venduta a 85mila sterline una copia della prima edizione di “Harry Potter e la pietra filosofale”. "Harry Potter e la pietra filosofale", quanti anni avevano i personaggi nel film? La vera età degli attori da bambini - In “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo capitolo della saga uscito nel 2001, i tre protagonisti frequentano il primo anno a Hogwarts. tag24.it

Perché Harry Potter ha la pietra filosofale in tasca? La spiegazione del finale del film - E “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, uscito nel 2001 e diretto da Chris Columbus, è quello in cui per la prima volta ... tag24.it

Harry Potter e la Pietra Filosofale: per il 20esimo anniversario torna in sala a dicembre - Novembre segna i vent’anni dal debutto de “Il Bambino che è Sopravvissuto” sul grande schermo, con l’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, film che ha battuto tutti i record al botteghino, ... universalmovies.it

What Happens To Harry Potter Characters After Voldemort’s Death

Vi siete mai accorti che nella saga di Harry Potter ci sono degli elementi ricorrenti che delineano una sorta di schema Tra questi ce n’è uno che riguarda il Natale. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.