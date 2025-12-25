Hanky Panky cambia era | lo storico brand di lingerie entra nel portafoglio di Crown Brands Group

Dopo quasi cinquant’anni di culto sotterraneo, Hanky Panky apre ufficialmente un nuovo capitolo. Il brand americano che ha trasformato il perizoma in un oggetto di comfort (prima ancora che di stile) è stato acquisito da Crown Brands Group, nuova società di brand management che debutta proprio con questa operazione. Non è solo una notizia finanziaria: è un segnale preciso su dove sta andando il mercato dell’intimo e su come i marchi heritage stanno cercando di restare rilevanti per una generazione che chiede identità, qualità e coerenza. Hanky Panky acquisita da Crown Brands Group: il brand storico di lingerie apre una nuova fase di crescita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

