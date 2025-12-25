Hamas decine di milioni all’ala militare | Israele colpisce i flussi finanziari e uccide due figure chiave
Mercoledì mattina le Forze di Difesa Israeliane hanno riconosciuto che, nell’arco dell’ultimo anno, decine di milioni di dollari sono stati raccolti e trasferiti all’ala militare di Hamas, a oltre due anni dall’inizio della guerra. Un’ammissione che riporta al centro del conflitto il tema dei finanziamenti e delle reti che consentono al movimento islamista di mantenere intatte le proprie capacità operative nonostante la pressione militare.In un post su X, il portavoce arabo delle IDF, Avichay Adraee, ha rivelato che «due settimane fa, in un’operazione congiunta delle Forze di Difesa Israeliane e del Servizio di Sicurezza Generale (Shin Bet), è stato eliminato il terrorista di Hamas Abdel Hay Zoqout, residente a Gaza City». 🔗 Leggi su Panorama.it
