Haifa arrestato Babbo Natale a una festa | chi era
La polizia israeliana ha arrestato un palestinese vestito da Babbo Natale a una festa di Natale - non autorizzata - ad Haifa. A renderlo noto l'Ong Mossawa Center, un'associazione per i diritti umani che difende i cittadini palestinesi di Israele. Stando a quanto riportato dal Guardian, gli agenti israeliani hanno interrotto una festa di Natale confiscando le attrezzature e arrestando il Babbo Natale palestinese. A finire con lui in manette un Dj e un venditore ambulante. La polizia israeliana ha dichiarato che l'uomo vestito da Babbo Natale ha opposto resistenza all'arresto e ha aggredito un agente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Babbo Natale arrestato ad Haifa. Era un palestinese cristiano travestito
Leggi anche: Capodanno a teatro, a Roma una festa di famiglia con Babbo Natale
Babbo Natale arrestato ad Haifa. Era un palestinese cristiano travestito - In Palestina in tempo di guerra può capitare anche a Babbo Natale di venire arrestato. msn.com
Uomo palestinese vestito da Babbo Natale arrestato a una festa di Natale dalla polizia israeliana - Un uomo palestinese travestito da Babbo Natale è stato arrestato dalla polizia israeliana durante un'irruzione a una celebrazione natalizia nella città settentrionale di Haifa. gamereactor.it
Natale in Palestina: “Ci sentiamo liberi per una volta, ma l’occupazione non è finita” - Mentre a Betlemme si celebrala nascita di Gesù, ad Haifa l'esercito israeliano fa irruzione in una festa di Natale, intanto a Gaza si continua a morire ... fanpage.it
Babbo Natale arrestato ad Haifa. Era un palestinese cristiano travestito da Santa Claus x.com
Dove sono quelli che baciano i rosari Dove sono quelli che da un mese parlano di presepe, Gesù Bambino, il bue e l'asinello Dov'è la donna, madre e Cristiana La polizia sionista ha appena arrestato e picchiato dei Cristiani Palestinesi che stavano celebr - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.