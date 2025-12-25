La polizia israeliana ha arrestato un palestinese vestito da Babbo Natale a una festa di Natale - non autorizzata - ad Haifa. A renderlo noto l'Ong Mossawa Center, un'associazione per i diritti umani che difende i cittadini palestinesi di Israele. Stando a quanto riportato dal Guardian, gli agenti israeliani hanno interrotto una festa di Natale confiscando le attrezzature e arrestando il Babbo Natale palestinese. A finire con lui in manette un Dj e un venditore ambulante. La polizia israeliana ha dichiarato che l'uomo vestito da Babbo Natale ha opposto resistenza all'arresto e ha aggredito un agente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Haifa, arrestato Babbo Natale a una festa: chi era

Leggi anche: Babbo Natale arrestato ad Haifa. Era un palestinese cristiano travestito

Leggi anche: Capodanno a teatro, a Roma una festa di famiglia con Babbo Natale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Babbo Natale arrestato ad Haifa. Era un palestinese cristiano travestito - In Palestina in tempo di guerra può capitare anche a Babbo Natale di venire arrestato. msn.com