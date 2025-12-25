Haaland risponde a Guardiola postando una foto sulla bilancia | il suo peso è perfetto può giocare

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guardiola aveva minacciato i calciatori del Manchester City, dicendo loro che si sarebbe presentato con qualche chilo troppo non avrebbe giocato la prossima partita di Premier League. Haaland ha risposto postando una sua foto mentre si pesa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Pronostico Real Madrid-Manchester City: Guardiola può affossare il suo vecchio pupillo

Leggi anche: Guardiola definì il Tottenham la “squadra di Harry Kane”, ora il suo City è la squadra di Haaland (Telegraph)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

haaland risponde guardiola postandoHaaland risponde a Guardiola postando una foto sulla bilancia: il suo peso è perfetto, può giocare - Guardiola aveva minacciato i calciatori del Manchester City, dicendo loro che si sarebbe presentato con qualche chilo troppo non avrebbe giocato la prossima ... fanpage.it

Guardiola difende Haaland e risponde a Keane: "Mi sorprende che..." - Stanno facendo molto discutere le parole pronunciste da Roy Keane su Erling Haaland dopo lo 0- tuttosport.com

"Haaland può diventare il migliore della storia in Champions": Guardiola senza limiti. E su Conte... - Guardiola: "Haaland come Lewa e CR7" "Sono molto contento per questa gara contro un avversario che è sempre complicato affrontare, restare lucidi era determinante - tuttosport.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.