Haaland risponde a Guardiola postando una foto sulla bilancia | il suo peso è perfetto può giocare
Guardiola aveva minacciato i calciatori del Manchester City, dicendo loro che si sarebbe presentato con qualche chilo troppo non avrebbe giocato la prossima partita di Premier League. Haaland ha risposto postando una sua foto mentre si pesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guardiola difende Haaland e risponde a Keane: "Mi sorprende che..." - Stanno facendo molto discutere le parole pronunciste da Roy Keane su Erling Haaland dopo lo 0- tuttosport.com
"Haaland può diventare il migliore della storia in Champions": Guardiola senza limiti. E su Conte... - Guardiola: "Haaland come Lewa e CR7" "Sono molto contento per questa gara contro un avversario che è sempre complicato affrontare, restare lucidi era determinante - tuttosport.com
Il punto sulla sedicesima giornata di Premier League: Manchester City risponde all'Arsenal affondato in casa del Crystal Palace: con la doppietta di Haaland e il gol di Foden. Aston Villa sempre in altissima quota; le due reti di Rodgers danno il successo contr - facebook.com facebook
