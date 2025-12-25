Ha un infarto a 104 anni salvata nella serata della vigilia di Natale | è accaduto a Potenza
Nella serata della vigilia di Natale, l’èquipe di Cardiologia Invasiva dell’ospedale «San Carlo» di Potenza, diretta dal professor Eugenio Stabile, ha eseguito con successo un delicato intervento di angioplastica coronarica salvavita su una paziente di 104 anni colpita da infarto miocardico acuto, trasferita dalla propria abitazione a Melfi (Potenza) direttamente in sala di emodinamica dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me
