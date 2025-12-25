ha un infarto a 104 anni salvata il giorno della vigilia

AGI - Nella serata della vigilia di Natale, l' équipe di Cardiologia Invasiva dell'ospedale " San Carlo " di Potenza, diretta dal professor Eugenio Stabile, ha eseguito con successo un delicato intervento di angioplastica coronarica salvavita su una paziente di 104 anni colpita da infarto miocardico acuto, trasferita dalla propria abitazione a Melfi (Potenza) direttamente in sala di emodinamica dal servizio emergenza urgenza 118. "Nonostante l' età molto avanzata e l'elevata complessità clinica - ha commentato Rocco Grippo, cardiologo interventista, subito dopo aver terminato l'intervento - abbiamo prontamente proceduto al trattamento interventistico in urgenza, consentendo la rivascolarizzazione della coronaria responsabile dell'evento ischemico, senza complicanze procedurali". 🔗 Leggi su Agi.it

