Guillermo del Toro | Sono anch’io uno dei miei mostri
«Ho la depressione post parto», scherza con Panorama Guillermo Del Toro, 61 anni, regista messicano vincitore di quattro Oscar per La forma dell’acqua, tre per Il labirinto del Fauno e uno per il cartoon Pinocchio, quando lo incontriamo al 22esimo Festival di Marrakech. Il suo ultimo lavoro Frankenstein, disponibile su Netflix, è fresco di cinque nomination ai Golden Globe, cui probabilmente seguiranno nuove candidature agli Oscar. Anziché sentirsi rilassato e felice, però, sembra struggersi. Come incarnasse un amore profondo per questa sua ultima “creatura” cinematografica. Un sentimento che, scopriamo, ha radici antiche. 🔗 Leggi su Panorama.it
