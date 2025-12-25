Guida TV Natale Sky Cinema e NOW | Dragon Trainer Giovedi 25 Dicembre 2025
La sera di Natale ricca di emozioni con Dragon Trainer in live action su Sky Cinema Uno e, a seguire, un viaggio tra thriller d’autore, saghe leggendarie, commedie italiane e storie senza tempo, per un palinsesto che unisce spettacolo, sentimento e grandi classici in streaming su NOW.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Dragon Trainer, il live action diretto da Dean DeBlois che reinterpreta in chiave reale l'amicizia tra Hiccup e il drago Sdentato. Il giovane vichingo, cresciuto in una comunità che considera i draghi dei nemici, scopre che la paura nasce dal pregiudizio e che il coraggio può trasformarsi in dialogo e alleanza. 🔗 Leggi su Digital-news.it
