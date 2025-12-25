Guerra Ucraina Cremlino | Putin ha fatto gli auguri a Trump con un telegramma Zelensky è pieno d'odio
Nel suo messaggio di Natale, Zelensky ha parlato di un "sogno condiviso", la morte di Vladimir Putin, senza mai nominarlo. Peskov: "È inadeguato per arrivare alla pace". Zakharova (Russia): "Negoziati con Usa lenti ma costanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Guerra Ucraina, Zelensky: “Per Natale abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”, Mosca: “È pieno d’odio”
Leggi anche: Gli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina: “Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande”
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale; Ucraina, trattative su “vertice a tre”, ma il Cremlino frena. Ft: «Asset russi, Macron ha tradito Merz; Ucraina, Putin sogna di vincere una guerra 'che non c'è': report e bugie illudono il Cremlino; Guerra Ucraina - Russia, le news del 21 dicembre.
Il Cremlino: "Zelensky incivile e inadeguato per soluzione diplomatica della guerra in Ucraina" - "Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky fanno sorgere il dubbio se sia in grado di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del ... msn.com
Guerra Ucraina, Zelensky: “Per Natale abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”, Mosca: “È pieno d’odio” - Nel suo messaggio di Natale, Zelensky ha parlato di un "sogno condiviso", la morte di Vladimir Putin, senza mai nominarlo ... fanpage.it
“Speriamo che Putin muoia”, il Natale di guerra di Zelensky e la replica del Cremlino: «Parole incivili, leader inadeguato» - Il presidente ucraino evoca, nella notte di Natale, il desiderio che lo zar “perisca”, salvo chiedere “qualcosa di più grande: la pace”. lasicilia.it
#Ucraina Nessuna tregua per il quarto Natale di guerra, il terzo da quando Kiev ha deciso di celebrare il 25 dicembre anche il Natale ortodosso, come segno di allontanamento da Mosca. Di @valeriafrasca #GR1 x.com
Papa Leone XIV: "Basta guerra in Ucraina, ora Mosca e Kiev dialoghino". Il messaggio Urbi et Orbi: "In Europa prevalga lo spirito comunitario" #ANSA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.