Guardiola controlla il peso dei suoi dopo le Feste Haaland mostra la bilancia | Va tutto bene Donnarumma è il primo a commentare

Manchester, 25 dicembre 2025 - Con Pep Guardiola che li aspetta al varco, o meglio alla bilancia, i giocatori del Manchester City cercano di ostentare tranquillità, ma aleggia un certo terrore. Erling Haaland, che probabilmente qualche abbuffata natalizia sulla coscienza ce l'ha, ha postato il suo peso sui social per garantire al mister, che prima delle Feste ha controllato il peso dei suoi giocatori dopo le vacanze, che non deve preoccuparsi. All good!! pic.twitter.comM3XyPsptVX — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 25, 2025 L'attaccante norvegese ha pubblicato una foto su una bilancia che segna 94,4 kg (209 libbre), commentandola: "Va tutto bene!".

