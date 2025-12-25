guardia giurata trova un uomo accoltellato da ore al freddo

Dopo aver subito una ferita da arma da taglio è rimasto tutta la notte sul ciglio della strada. Protagonista dell’episodio, dai contorni ancora tutti da chiarire, un quarantenne nordafricano che, nella tarda serata della vigilia di Natale, sarebbe stato ferito con una coltellata ad un fianco. Ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

