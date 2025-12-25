Guardalà ne è certo | Questo è l’obiettivo prioritario per la Juventus nel mercato di gennaio E Milik…

Guardalà ne è certo: «Questo è l’obiettivo prioritario per la Juventus nel mercato di gennaio». Le dichiarazioni del giornalista. La tabella di marcia della  Juventus  per la prossima sessione di gennaio è ormai tracciata: la priorità assoluta per rinforzare lo scacchiere di  Luciano Spalletti  è il centrocampo. Sebbene la squadra abbia trovato una sua quadratura, la carenza di alternative in mediana rappresenta il principale cruccio del tecnico toscano, specialmente considerando il calendario serrato della seconda metà di stagione. Giovanni Guardalà, inviato di  Sky Sport  attento alle dinamiche della Continassa, ha confermato come la dirigenza stia lavorando per colmare questa lacuna, cercando un profilo che possa garantire duttilità e nuove soluzioni di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

