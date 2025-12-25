Grosjean, se la montagna va al vino.

Tra i filari e le piste, senza effetti speciali. La nuova collaborazione tra Grosjean Vins, il comprensorio di Pila Aosta Valley e il Consorzio Turistico Espace de Pila nasce con un obiettivo dichiarato e piuttosto concreto: mettere in relazione due livelli dello stesso territorio, la montagna e il vino, senza forzature narrative. Un’alleanza che formalizza un lavoro iniziato già lo scorso anno, quando la cantina valdostana aveva cominciato a partecipare alle iniziative promosse dal Consorzio, tra eventi, serate e degustazioni in quota. La data cerchiata sul calendario è il 28 dicembre, giornata che segna l’avvio ufficiale della collaborazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

