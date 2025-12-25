Google Pixel 10 Pro XL rappresenta una visione familiare, così familiare che, tenendolo in mano, potresti persino scambiarlo per il modello dell’anno scorso. Praticamente invariato all’esterno, l’ultima generazione del telefono Google per eccellenza sceglie la via dell’evoluzione silenziosa piuttosto che della rivoluzione estetica. Tuttavia, sarebbe un errore giudicare questo libro dalla copertina: sotto la scocca in vetro satinato e alluminio, il dispositivo presenta piccoli aggiornamenti interni e un’attenzione ancora maggiore al software e all’intelligenza artificiale, veri pilastri dell’esperienza Pixel. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Google Pixel 10 Pro XL: recensione completa, fotocamera IA e svolta Qi2

