Resta chiuso solo oggi, 25 dicembre, il Parco archeologico di Ercolano. Ma, durante tutti i giorni delle festività natalizie, apre le sue porte ai visitatori e a quanti, in Italia e nel mondo, seguono con interesse le attività di tutela, ricerca e valorizzazione del sito. In un anno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Gli Scavi di Ercolano aperti durante le festività: la decisione

Leggi anche: Cimiteri di Torino aperti durante le festività natalizie: gli orari e le modalità di accesso

Leggi anche: Musei statali aperti durante le festività natalizie: il calendario del Ministero della Cultura con ingressi gratuiti per la domenica al museo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gli Scavi di Ercolano aperti durante le festività: la decisione - Ma, durante tutti i giorni delle festività natalizie, apre le sue porte ai visitatori e a quanti, in Italia e nel mondo, seguono ... napolitoday.it