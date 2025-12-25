Gli orari della metro dei bus e dei tram a Natale a Milano
Funzionamento a orario ridotto per i mezzi pubblici a Natale a Milano. Atm, l'azienda dei trasporti, ha predisposto un servizio limitato tra le 7 e le 19.30 circa, garantendo tutte le linee di superficie e della metropolitana.Gli orari online per ogni lineaGli orari esatti sono disponibili online. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
