Martedì si è presentata al liceo linguistico ed economico sociale "Giulietta Masina" di Viserba la neo costituita associazione di volontariato di ex studenti L3. La presidente è Valentina Caiazzo, il segretario Edoardo Carminucci, la vicepresidente Sabina Mancini, la tesoriera Marisol Serafini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Gli studenti come sentinelle contro le barriere architettoniche, si conclude il progetto al liceo Galilei

Leggi anche: A 30 anni dal diploma gli studenti della 5b elettronica del Volta si ritrovano con il loro professore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gli ex studenti del Liceo scientifico Spallanzani si ritrovano dopo mezzo secolo; Gli ex studenti si ritrovano al liceo Giulietta Masina e creano un'associazione di volontariato; Dolo, tra banchi e brindisi: la 5ª A del Liceo Galilei si ritrova dopo 27 anni e prepara una festa in primavera; Maturità 1976, la reunion dei ragazzi della V A del Liceo Scientifico di Sulmona.

Il ritrovo della Terza E del liceo Maffei, dove studiarono i Gatti di Vicolo Miracoli: «In quella classe nacque "Verona beat"» - Umberto Smaila presente al pranzo con gli ex compagni della maturità 1969, una delle «classi più memorabili» e fucina di talenti ... msn.com