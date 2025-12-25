Gli ex studenti si ritrovano al liceo Giulietta Masina e creano un' associazione di volontariato
Martedì si è presentata al liceo linguistico ed economico sociale "Giulietta Masina" di Viserba la neo costituita associazione di volontariato di ex studenti L3. La presidente è Valentina Caiazzo, il segretario Edoardo Carminucci, la vicepresidente Sabina Mancini, la tesoriera Marisol Serafini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
