Gli buttano giù lo stadio bufera nel celebre sport | interviene persino l’Unesco

Dopo il lungo e controverso dibattito sul futuro dello stadio San Siro di Milano, un nuovo caso internazionale riaccende il confronto sul destino degli impianti sportivi storici. Questa volta la bufera arriva dal mondo del baseball e coinvolge Tokyo, dove la demolizione di uno stadio simbolo ha attirato l’attenzione dell’ UNESCO. Il caso di San Siro ha ormai assunto un valore emblematico. Lo stadio milanese rappresenta il cuore sportivo e identitario della città, ma è anche al centro di un confronto che va oltre il calcio: demolire o conservare, investire sul nuovo o preservare la memoria. Una discussione che non riguarda solo Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

