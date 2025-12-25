Gli buttano giù lo stadio bufera nel celebre sport | interviene persino l’Unesco
Dopo il lungo e controverso dibattito sul futuro dello stadio San Siro di Milano, un nuovo caso internazionale riaccende il confronto sul destino degli impianti sportivi storici. Questa volta la bufera arriva dal mondo del baseball e coinvolge Tokyo, dove la demolizione di uno stadio simbolo ha attirato l’attenzione dell’ UNESCO. Il caso di San Siro ha ormai assunto un valore emblematico. Lo stadio milanese rappresenta il cuore sportivo e identitario della città, ma è anche al centro di un confronto che va oltre il calcio: demolire o conservare, investire sul nuovo o preservare la memoria. Una discussione che non riguarda solo Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Lo stadio Bernabéu, simbolo di cosa succede quando la politica serve lo sport invece di paralizzarlo
Leggi anche: Amore per gli animali e per lo sport nel calendario del Sassuolo Calcio
A Taranto procedono spediti i lavori dello stadio. Completata la copertura della tribuna, si pensa anche al futuro. A Salerno A Salerno oltre la rampa di scale nulla piu da quasi un mese. Al Volpe hanno abbattuto soltanto i silos e niente piu. Ad oggi tante chi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.