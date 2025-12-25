Gli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina | Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande

Il messaggio di speranza di Zelensky alla nazione citando Putin: "Chiediamo che questo possa essere l'ultimo Natale di guerra. Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il discorso di Natale di Zelensky, che evoca Putin: "Sognare che muoia? Noi chiediamo di più: la pace" | E apre alla "zona smilitarizzata"

Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Zelensky: "Ognuno si augura la morte Putin ma a Dio chiediamo pace" - Purtroppo non siamo tutti a casa, e non tutti noi, purtroppo, hanno una casa. iltempo.it