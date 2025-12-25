Gli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina | Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande
Il messaggio di speranza di Zelensky alla nazione citando Putin: "Chiediamo che questo possa essere l'ultimo Natale di guerra. Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il discorso di Natale di Zelensky, che evoca Putin: "Sognare che muoia? Noi chiediamo di più: la pace" | E apre alla "zona smilitarizzata"
Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”
Zelensky: "Ognuno si augura la morte Putin ma a Dio chiediamo pace" - Purtroppo non siamo tutti a casa, e non tutti noi, purtroppo, hanno una casa. iltempo.it
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta. Il discorso di Natale di Zelensky (che si augura la morte di Putin) - Il leader parla alla nazione e senza citarlo esplicitamente si augura che il presidente russo muoia. corriere.it
Ucraina, bombardieri russi sui mari Barents e Norvegia. Zelensky: “Ognuno di noi si augura la morte di Putin” - "Oggi, gli ucraini festeggiano il Natale insieme nella stessa data, come una grande famiglia", ha aggiunto. msn.com
