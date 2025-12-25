Gli auguri di Natale di Salvini | Il primo da assolto dopo 5 anni Sono felice

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Matteo Salvini, vicepremier, ministro Trasporti e leader della Lega, ha voluto fare gli auguri di Buon Natale ai suoi supporter attraverso un video messaggio condiviso sui social. Oltre agli auguri, Salvini nel filmato coglie l'occasione per un riferimento all'epilogo della vicenda. 🔗 Leggi su Today.it

gli auguri di natale di salvini il primo da assolto dopo 5 anni sono felice

© Today.it - Gli auguri di Natale di Salvini: "Il primo da assolto dopo 5 anni. Sono felice"

Leggi anche: Natale, gli auguri di Salvini: “Felice per il primo da assolto dopo 5 anni”

Leggi anche: Gli auguri (e le battute) di Alessandro Paci. I cantieri a Firenze, i turisti in centro, il pranzo di Natale: “Auguri ai lettori più belli d’Italia”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I pacchi regalo di Meloni e il gelo Salvini-Giorgetti. «Confronto dopo le feste»; Meloni tira il fiato, regali e brindisi per l'ultimo Consiglio dei ministri. Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini; Natale, Salvini cita Chaplin. Da Renzi a La Russa, Tajani... Gli auguri dei politici; Natale, gli auguri di Meloni: «Voglio rivolgere un pensiero a tutti gli italiani. A chi festeggia in famiglia e a chi lavora» VIDEO.

auguri natale salvini primoNatale, gli auguri di Salvini: "Felice per il primo da assolto dopo 5 anni" - Matteo Salvini "felice" festeggia il primo Natale da "assolto" dopo la conclusione del processo Open Arms. msn.com

auguri natale salvini primoGli auguri di Salvini: "Felice per il primo Natale da assolto dopo 5 anni" - Io sono felice perché dopo cinque anni di processi di viaggi e testimonianze, è il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da indagato o da imputato, ma da italiano assolto, libero, ... ansa.it

auguri natale salvini primoGli auguri di Natale dei politici sui social: da Meloni a Salvini - Sono diversi i politici che, nel giorno di Natale, hanno deciso di postare sui social i loro auguri. tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.