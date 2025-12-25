Gli auguri di Natale di Meloni sui social la premier con felpa ‘Anche a te e famiglia
“Buon Natale”. E’ il messaggio di auguri della premier Giorgia Meloni che nell’immagine postata sui social appare sorridente davanti all’albero addobbato e con indosso una felpa rossa con la scritta ‘Anche a te e famiglia’. In mano una tazzina di caffè, rossa anche quella. Giorgia Meloni sui suoi account social Ignazio La Russa e la foto con Papa Leone XIV. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invece scelto una foto che lo ritrae insieme a Papa Leone XIV. “Ho scelto questa foto, carica di significato e scattata accanto al presepe durante la recente visita del Santo Padre in Senato, per augurare a tutti voi un buon Natale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
