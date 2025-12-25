Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni con la tazzina di caffè in mano
Sorridente, davanti all'albero addobbato, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha voluto augurare buon Natale agli italiani. Con indosso un maglione rosso su cui è ricamata la scritta "Anche a te e famiglia", in mano una tazzina di caffè, rossa pure quella, ha postato lo scatto sui social network. Già ieri, con un filmato pubblicato sul web, la premier si era rivolta agli italiani. "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti: a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it
