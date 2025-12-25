Gli auguri di Natale della politica agli italiani
AGI - Dopo gli auguri della Vigilia, i leader politic i hanno fatto anche quelli nel giorno di Natale. Come il 24, quasi sempre via social. A partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Niente presepe, nè messaggi sui valori e sull'identità cristiana, ma un semplice post in cui si legge: "Buon Natale!". L'augurio è accompagnato da una sua fotografia. La premier si trova chiaramente a casa, è sorridente e indossa un maglione natalizio - rosso con 'cornicette' bianche - sui cui è scritto: "Anche a te e famiglia", la classica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività. 🔗 Leggi su Agi.it
IL MESSAGGIO DI NATALE DI GIORGIA MELONI: RADICI, DIGNITÀ E SPERANZA PER GLI ITALIANI
