gli auguri di natale della politica agli italiani

Dopo gli auguri di Vigilia, i leader politici italiani hanno rivolto i loro messaggi anche nel giorno di Natale. Questi interventi rappresentano un momento di riflessione condivisa, in un periodo caratterizzato da unità e speranza. Le parole dei rappresentanti istituzionali mirano a rafforzare il senso di coesione e solidarietà tra cittadini, sottolineando l’importanza di valori fondamentali in un momento di festa.

AGI - Dopo gli auguri della Vigilia, i leader politic i hanno fatto anche quelli nel giorno di Natale. Come il 24, quasi sempre via social. A partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Niente presepe, nè messaggi sui valori e sull'identità cristiana, ma un semplice post in cui si legge: "Buon Natale!". L'augurio è accompagnato da una sua fotografia. La premier si trova chiaramente a casa, è sorridente e indossa un maglione natalizio - rosso con 'cornicette' bianche - sui cui è scritto: "Anche a te e famiglia", la classica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività. 🔗 Leggi su Agi.it

