Gli auguri di Natale della politica agli italiani
Dopo gli auguri di Vigilia, i leader politici italiani hanno rivolto i loro messaggi anche nel giorno di Natale. Questi interventi rappresentano un momento di riflessione condivisa, in un periodo caratterizzato da unità e speranza. Le parole dei rappresentanti istituzionali mirano a rafforzare il senso di coesione e solidarietà tra cittadini, sottolineando l’importanza di valori fondamentali in un momento di festa.
AGI - Dopo gli auguri della Vigilia, i leader politic i hanno fatto anche quelli nel giorno di Natale. Come il 24, quasi sempre via social. A partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Niente presepe, nè messaggi sui valori e sull'identità cristiana, ma un semplice post in cui si legge: "Buon Natale!". L'augurio è accompagnato da una sua fotografia. La premier si trova chiaramente a casa, è sorridente e indossa un maglione natalizio - rosso con 'cornicette' bianche - sui cui è scritto: "Anche a te e famiglia", la classica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Gli auguri di Natale della politica agli italiani
Leggi anche: Meloni fa gli auguri di Natale agli italiani davanti al Presepe: “Siate orgogliosi della vostra identità”
Gli auguri di Natale della politica agli italiani; Gli auguri social dei politici: il maglione di Meloni, Santanchè nella neve, Salvini e il «primo Natale da assolto dopo 5 anni»; Natale, gli auguri della premier Meloni: Siate orgogliosi della vostra identità; Meloni difende i fragili a Natale ma ha cancellato il reddito di cittadinanza.
Gli auguri di Natale della politica agli italiani - Dopo gli auguri della Vigilia, i leader politici hanno fatto anche quelli nel giorno di Natale. msn.com
Natale 2025, gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: "Guardare avanti con fiducia" - Giorgia Meloni rivolge gli auguri di Natale valorizzando tradizione, valori e identità come momento di unione per gli italiani. notizie.it
Gli auguri di Natale dei politici sui social: da Meloni a Schlein - Tanti auguri di ... tg24.sky.it
Buon Natale da Smart News Italia
TANTI AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE A TUTTE E A TUTTI, DI CUORE! Riccardo e Chiara. Chiara Galli Upasclaire Sante Massmedia #buonnatale #buonefeste #buonefesteatutti #evvivalamore #vogliamolapace - facebook.com facebook
La Nonna Maria vi fa gli auguri: abbiamo archiviato anche il Natale numero 106. E gli auguri sono… internazionali x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.