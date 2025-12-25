NOW ti augura buone feste con i volti più amati dello sport e dell'intrattenimento Sky in un video natalizio irresistibile. Dal modulo 4-3-2-1 albero di Natale perfetto per le feste alla finale più dolce dell'anno; Team Panettone contro Team Pandoro, passando per lo spirito delle feste che sta dentro il bicchiere e i gol segnati in rovesciata che danno gioia vera. #NOW #NataleNOW #BuoneFeste #Natale2025 #AuguriNatale #StreamingNOW #FesteNOW #NataleDivertente #SkyNOW #Panettone #AuguriOriginali #FesteItaliane #NataleStreaming #VideoNatale #IroniaNatale L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Gli Auguri di Natale 2025 più Divertenti: NOW festeggia con te!

