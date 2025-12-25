Giulio Pellizzari | Allenarsi con Evenepoel è un’occasione Lavoro su cronometro ed esplosività

Reduce da una stagione che lo ha proiettato tra i prospetti più interessanti del ciclismo italiano, Giulio Pellizzari guarda al futuro con lucidità e ambizione. Dopo un Giro d’Italia corso da protagonista inatteso e una Vuelta chiusa in crescendo, il giovane della Red Bull Bora–Hansgrohe si prepara a un 2026 ricco di sfide, tra maturazione nelle corse di tre settimane, miglioramenti a cronometro e un occhio sempre più attento alle Classiche più dure. In questa intervista ha raccontato ad OA Sport sensazioni, obiettivi e prospettive; con un calendario anche al momento lo vede al via della Tirreno-Adriatico e della Corsa Rosa, dove punterà a migliorarsi dopo il sesto posto di quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

