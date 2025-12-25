Scopri chi è davvero Claudia Tortora, la talentuosa costumista dietro le quinte dei più grandi show italiani e moglie del celebre Giulio Golia. Claudia Tortora non è soltanto “la moglie di Giulio Golia”. È una professionista affermata, una mente creativa che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo, ma che, nel suo campo, brilla come una vera protagonista. Il suo percorso parla chiaro: costumista di talento, ha firmato outfit per artisti, cantanti e ballerini in alcuni degli show più seguiti della TV italiana. Da X Factor ad Amici, passando per il palcoscenico più ambito, quello del Festival di Sanremo, Claudia ha saputo costruire una carriera solida e prestigiosa. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Giulio Golia, Le Iene: Ecco Chi E’ Sua Moglie!

Leggi anche: Claudia Tortora, chi è la moglie di Giulio Golia e che lavoro fa

Leggi anche: Chi è Nathan Kiboba, il comico de Le Iene: la sua storia e fidanzata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chi è Giulio Golia: dal mondo della comicità al giornalismo d’inchiesta/ Da quasi 30 anni a Le Iene - Chi è Giulio Golia, il conduttore de Le Iene, volto del programma e autore di numerosi servizi d'inchiesta? ilsussidiario.net

Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 45 anni, l'emozione di Giulio Golia: «Tanti auguri piccolina ovunque tu sia, indelebile nei nostri cuori» - Il collega di Le Iene la ricorda con un post: oggi sarebbe il suo compleanno Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 45 anni, ... leggo.it

Giulio Golia: «Nadia Toffa? Il nostro era un rapporto di amore e odio. Lei era speciale, era tutto» - Il racconto di Giulio Golia a Verissimo si fa più intimo e personale, quando inizia a parlare della madre: «Era una donna molto forte e caz*uta, è riuscita a ... corriereadriatico.it

Giulio Golia, Le Iene: Ecco Chi E' Sua Moglie!

Giulio Golia e Francesca Di Stefano tornano a parlarci della RSA in provincia di Venezia e dell'OSS che avrebbe abusato di alcuni dei pazienti ricoverati lì #LeIene - facebook.com facebook