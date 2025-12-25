A Giugliano controlli con Polizia, ASL e tecnici Enel: veranda abusiva, lavoratori irregolari e oltre una tonnellata di alimenti sequestrati in cattivo stato.. Giugliano in Campania – Controlli serrati il 23 dicembre Giugliano in Campania, dove gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Giugliano-Villaricca, insieme alla Polizia Locale, ai tecnici dell’ASL Napoli 2 e dell’Enel, hanno effettuato un’ispezione approfondita presso un esercizio commerciale della zona. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Durante l’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di un manufatto abusivo, utilizzato come veranda, realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, controlli in un locale: sequestri, sanzioni e denuncia

Leggi anche: Controlli della Polizia Locale a Largo Maradona: sequestri e sanzioni

Leggi anche: Sei daspo urbani, 12 sanzioni e una denuncia: sgomberi e controlli della polizia locale nel parcheggio davanti al Bingo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giugliano, rifiuti pericolosi e rischio roghi: sequestrato fondo agricolo; Giugliano, una tonnellata di cibo avariato e operai “in nero”: locale chiuso e maxi multa; Sei quintali di dolci di Natale sequestrati dai Nas: erano pericolosi per la salute; Olio spacciato per extravergine locale: controlli e sequestri della Guardia di Finanza.

Controlli a Giugliano in Campania della Polizia di Stato - Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato di Giugliano- napolivillage.com

Controlli alla Vigilia di Natale, a Giugliano sequestrati mille chili di cibo in pessimo stato - Le forze dell'ordine hanno eseguito controlli a tutela dei consumatori a Giugliano: in un negozio scoperti alimenti in pessimo stato di conservazione ... fanpage.it