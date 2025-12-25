Giubileo le Porte Sante si chiudono | le date e tutti i dettagli
Il Giubileo della Speranza 2025 entra nella sua fase conclusiva. A poche settimane dal termine dell’Anno Santo, inaugurato lo scorso 24 dicembre, Roma continua ad accogliere decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, impegnati nel rito del passaggio attraverso le quattro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Roma, si chiudono le Porte Sante del Giubileo
Leggi anche: Giubileo 2025, ecco tutte le date di chiusura delle Porte Sante: Santa Maria Maggiore chiude per prima
Giubileo, le date di chiusura delle Porte Sante: Santa Maria Maggiore la prima; Giubileo, le date e gli orari di chiusura delle quattro Porte Sante; Le strade chiuse a Roma per la chiusura delle Porte Sante del Giubileo; Chiusura del Giubileo 2025: quando saranno chiuse le Porte Sante a Roma.
Giubileo, quando chiudono le Porte Sante. Ecco le date e gli orari delle celebrazioni - Ecco date, orari e celebrazioni per la chiusura delle Porte Sante nelle basiliche papali ... famigliacristiana.it
Traffico, con la chiusura del Giubileo scattano nuove restrizioni | Muoversi a Roma diventa più complicato di prima - Chiusura Porte Sante a Roma: info su cerimonie e modifiche alla viabilità. romait.it
Giubileo 2025, come e fino a quando attraversare la Porta Santa: guida completa per non perdere un’occasione unica - Ultimi giorni per attraversare le Porte Sante e ottenere l’indulgenza plenaria secondo le disposizione della Chiesa. castellinotizie.it
GIUBILEO 2025: Al via la chiusura delle Porte Sante. Attenzione alla viabilità! Con il Natale inizia la conclusione solenne del Giubileo. Ecco il calendario delle chiusure delle Porte Sante e le principali modifiche alla circolazione a Roma: 25 DICEM - facebook.com facebook
#Giubileo Le date di chiusura delle Porte Sante La prima sarà Santa Maria Maggiore il 25 dicembre osservatoreromano.va/it/news/2025-1… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.