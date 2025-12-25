Giorgia Meloni gli auguri di Natale | tutto l' orgoglio in 5 parole

Con un sorriso e l’atmosfera delle feste sullo sfondo, Giorgia Meloni ha scelto di rivolgersi agli italiani per gli auguri di Natale. La presidente del Consiglio si è fatta ritrarre davanti all’albero decorato, indossando un maglione rosso con la scritta ricamata “ Anche a te e famiglia ” e stringendo una tazzina di caffè dello stesso colore. L’immagine è stata condivisa sui social, diventando rapidamente virale. Già nelle ore precedenti, la premier aveva diffuso un messaggio video pubblicato online, nel quale aveva voluto dedicare un pensiero a tutte le persone, nelle diverse situazioni che il periodo natalizio può racchiudere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

