Giorgia Meloni augura Buon Natale sui social
Il premier Giorgia Meloni ha voluto rivolgere i suoi auguri di Natale ai cittadini italiani attraverso i canali social, accompagnando il messaggio con una foto dal tono simpatico e familiare. Un gesto che unisce istituzione e vicinanza, nel clima festivo di queste giornate, e che ha già raccolto numerosi commenti e condivisioni tra gli utenti online. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Altobelli compie gli anni, l’Inter gli augura un buon compleanno con un post sui social -FOTO
Leggi anche: Meloni augura buon Natale agli italiani, la premier: “Proseguiamo con la ‘rivoluzione del presepe’, che sia tempo per ritrovarsi” – VIDEO
Il messaggio di auguri per le festività del Presidente Meloni; Natale, Meloni: Auguri sinceri a tutti, siate orgogliosi della vostra identità; Meloni fa gli auguri di Natale e difende il presepe: «Simbolo di identità e valori»; Meloni augura buon Natale e parla della “rivoluzione del presepe” – IL VIDEO.
Meloni, la premier fa gli auguri con il maglione di Natale: la scritta ironica e l'albero bianco e oro - Anche la premier Giorgia Meloni non resiste al fascino dei Christmas jumper, i maglioni natalizi diventati ormai un must delle feste, e proprio con uno di questi fa gli auguri agli italiani ... leggo.it
Giorgia Meloni, gli auguri di Buon Natale con la maglione rosso «Anche a te e famiglia» - Maglione rosso natalizio con la scritta «Anche a te e famiglia» e tazzina in mano dello stesso colore con la scritta 'Love'. ilmessaggero.it
Natale 2025, gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: "Guardare avanti con fiducia" - Giorgia Meloni rivolge gli auguri di Natale valorizzando tradizione, valori e identità come momento di unione per gli italiani. notizie.it
Meloni fa gli auguri di Natale e difende il presepe: «Simbolo di identità e valori»
Poche settimane fa abbiamo denunciato il Natale dimezzato da Giorgia Meloni: regali a metà e tavole più spoglie a causa degli stipendi troppo bassi. Ma proprio perché quest’anno, grazie alle scelte del governo, ci sarà più spazio vuoto sotto l’albero, i nostri a - facebook.com facebook
Gli #auguri della #Premier @GiorgiaMeloni, a #PalazzoChigi, “dedicati” alla #CucinaItaliana #Unesco. Il #brindisi con gli #studenti di #IstitutiAgrari e Alberghieri, con i prodotti #Dop e #Igp, #ParmigianoReggiano in testa, e l’ #AtlanteQualivita2026 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.