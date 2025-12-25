Gimenez Juve | il messicano del Milan offerto ai bianconeri in uno scambio di mercato Le ultime

sulla possibile inattesa trattativa. La dirigenza rossonera ha esplorato diverse strade per convincere i bianconeri, ma i tentativi sembrano destinati a scontrarsi con la volontà ferma del club torinese. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe tentato di sbloccare la situazione con alcune proposte specifiche: Nessuno scambio con Ricci: sebbene fosse circolata l’ipotesi di inserire Samuele Ricci — profilo molto apprezzato da Luciano Spalletti — il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del giovane centrocampista azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gimenez, svelato il mistero: il messicano è a rischio operazione alla caviglia; Santiago Gimenez si opera: quando torna? Le ultime su infortunio e condizioni dell'attaccante del Milan; Milan, Gimenez si opera: i tempi di recupero e cosa fare al fantacalcio; VIDEO. Milan, caviglia Gimenez: si valuta l'operazione: niente Supercoppa in Arabia.

