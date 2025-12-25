Gimenez Juve | il messicano del Milan offerto ai bianconeri in uno scambio di mercato Le ultime
sulla possibile inattesa trattativa. La dirigenza rossonera ha esplorato diverse strade per convincere i bianconeri, ma i tentativi sembrano destinati a scontrarsi con la volontà ferma del club torinese. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe tentato di sbloccare la situazione con alcune proposte specifiche: Nessuno scambio con Ricci: sebbene fosse circolata l’ipotesi di inserire Samuele Ricci — profilo molto apprezzato da Luciano Spalletti — il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del giovane centrocampista azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve-Milan, discorsi avviati per uno scambio: le ultime | CM.IT
Leggi anche: Calciomercato Juve, Disasi offerto ai bianconeri. E’ il difensore perfetto per Spalletti? Le novità
Gimenez, svelato il mistero: il messicano è a rischio operazione alla caviglia; Santiago Gimenez si opera: quando torna? Le ultime su infortunio e condizioni dell'attaccante del Milan; Milan, Gimenez si opera: i tempi di recupero e cosa fare al fantacalcio; VIDEO. Milan, caviglia Gimenez: si valuta l'operazione: niente Supercoppa in Arabia.
Milan, Gimenez si è operato: arriva il messaggio sui social - L'attaccante messicano si è sottoposto a un intervento chirurgico per recuperare dall'infortunio che lo tiene lontano dai colori rossoneri. spaziomilan.it
Gimenez fermo ai box: cosa resta della sua stagione al Milan - La storia tra Santiago Gimenez e il Milan è condita da un lampo iniziale, quasi di questi tempi, e poi conclusa ... milannews.it
Milan, Gimenez si è operato: tempi di recupero lunghissimi - L’ex Feyenoord inizierà il suo percorso di terapie e riabilitazione fin da subito, ma i tempi di recupero potrebbero prolungarsi fino a due mesi. fantamaster.it
Nonostante le voci, il #Milan non considera uno scambio con Samuele #Ricci per provare a ingaggiare Federico #Gatti. Il #Milan ha proposto alla #Juventus altri due giocatori come possibili contropartite: Koni #DeWinter o Santi #Gimenez, ma i piani della # - facebook.com facebook
Milan have offered Juventus two players for Gatti: Koni DeWinter or Santi Gimenez, but Juve’s plan is to keep Gatti. @NicoSchira | #Juventus x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.