Gimenez futuro in bilico con il Milan | voi cosa fareste con il messicano? Vota il sondaggio
Calciomercato Milan, tenere o vendere Santiago Gimenez: questa potrebbe essere una scelta dei rossoneri a gennaio (e non solo). Vota il sondaggio nell'articolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Rinnovo Maignan: fareste follie per tenerlo al Milan? Vota il sondaggio
Leggi anche: Milan, Gimenez è sempre più un mistero: il messicano non segna da maggio. A rischio il suo impiego con la Roma
Supercoppa, Allegri: Attenzione a Conte. Leao? Ecco come sta. E Maignan risponde alla domanda sul contratto...; Milan: Gimenez è sparito. Roma, Angelino ai saluti?; Calciomercato Milan: Gimenez può partire nonostante l’infortunio; Milan, ecco Fullkrug: subito in campo a Cagliari. Nkunku in bilico?.
Milan, mistero Gimenez: un mese e mezzo di stop senza diagnosi - La parabola di Santiago Gimenez al Milan si sta complicando e, secondo ... sportmediaset.mediaset.it
Calciomercato Milan: Gimenez può partire nonostante l’infortunio - Il Milan affronta l’inverno con dubbi sul futuro dell’attaccante messicano che anche quando stava bene non si è dimostrato il centravanti ideale per Allegri. notiziemilan.it
Milan: Gimenez è sparito. Roma, Angelino ai saluti? - Quello tra Santiago Gimenez e il Milan è un matrimonio nato tra mille promesse, ma che si è rapidamente incrinato. sportcafe24.com
Milan, Gimenez si opera e si ferma: sei settimane fuori e futuro in discussione - facebook.com facebook
#Gimenez, da scommessa a separato in casa: tanti dubbi e un futuro incerto per l’ex #Feyeenord #MilanPress x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.