Natale a casa Morandi. Gianni nazionale pubblica nelle storie di Instagram e in bacheca un video in cui per la cena di Natale, quella della vigilia, il suo cellulare riprende una lunga e partecipatissima tavolata di adulti e giovani. Tra loro, il figlio Tredici Pietro, che sarà sul palco di Sanremo a febbraio. Colonna sonora: White Christmas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi, tavola imbandita in famiglia e canto di Natale

Leggi anche: Il Natale dei vip bolognesi: la tavola imbandita di Gianni Morandi, la foto di famiglia di Kimi Antonelli

Leggi anche: ? Gianni Morandi Festeggia 60 Anni di Successi con il Tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Stasera in tv Antonella Clerici con la “La cena di Natale” e tanti ospiti d’eccezione; Cena di Natale stasera su Rai 1: musica e ospiti stellati con Antonella Clerici; Antonella Clerici torna in tv con Cena di Natale 2025: canzoni, ricette e comicità; Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana.

Il Natale dei vip bolognesi: la tavola imbandita di Gianni Morandi, la foto di famiglia di Kimi Antonelli - E il capitano del Bologna Lollo De Silvestri abbraccia la moglie Carlotta e la piccola Lea ... msn.com

Gianni Morandi. The Drifters · White Christmas (feat. Clyde McPhatter & Bill Pinkney). Cena di Natale #bologna #famiglia - facebook.com facebook