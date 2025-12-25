Gianluca Costantino e la verità sul rapporto con Signorini | messaggi e inviti cominciati dopo il reality

Fanpage.it ha appreso che c'è anche Gianluca Costantino tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che avrebbero ricevuto messaggi privati da Alfonso Signorini. Il personal trainer ha dichiarato di essere entrato nella Casa attraverso un regolare provino. Ma la sua versione racconta una verità solo parziale: nel suo caso, le conversazioni sono iniziate solo dopo l'uscita dal GF e non si sono tradotte in alcuno scambio di favori.

