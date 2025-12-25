Giallo a Pomigliano bambino ferito da sparo in piazza

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno sparo in piazza ferisce un bambino alla Vigilia di Natale. Si indaga su quanto accaduto ieri sera a Pomigliano d'Arco. Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso l'ospedale Santobono, a seguito della segnalazione di un bambino trasportato dai genitori. Il piccolo è giunto con una ferita di striscio al braccio sinistro, riconducibile ad un colpo d'arma da fuoco. Dalla immediata ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima sarebbe stata ferita, in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D'Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi.

