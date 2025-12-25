Gesù è palestinese | l'insegna luminosa comparsa a Times Square contro il genocidio a Gaza

A Times Square si accende il cartellone “Gesù è palestinese" voluto dall'associazione di arabi-americani ADC, che denunciano: "Mentre Gaza sopporta il genocidio, il luogo di nascita di Gesù è sotto assedio e occupazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: «Gesù è palestinese»: l’insegna luminosa affissa a Times Square

Leggi anche: Usa, la scritta a Times Square: «Gesù è palestinese»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Un'altro evento ieri in chiesa Vecchia,all'insegna della solidarietà per il popolo Palestinese. Due ore dense tra storia, cultura e i racconti di cronaca,in sala,direttamente da un civile proveniente da questa terra martoriata. La mostra fotografica della si - facebook.com facebook